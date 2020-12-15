Maarif Vakfına devredilsin! Şentop, Moldova’daki FETÖ okullarını istedi

Yeni atanan Moldova’nun Türkiye Büyükelçisi Dmitri Croitor’u kabul eden, Şentop, “Gagauz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir” dedi. Moldova’da FETÖ iltisaklı “Orizont” isminde 5 okul bulunduğunu belirten Şentop, şöyle devam etti: “FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk. FETÖ ile mücadelemiz konusunda da desteğinizin devamını bekliyoruz. Özellikle FETÖ iltisaklı 5 okulun Maarif Vakfımıza devrini ve yöneticilerinin ülkemize iadesini bekliyoruz.”