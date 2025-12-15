Maarif hamlesinde kritik adım! Erzurum’da eğitim masaya yatırıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme ve değerlendirme süreçlerinin ele alındığı çalıştay; Borsa İstanbul İnönü İlkokulu ve Celal Akın İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm resmî ve özel okullarda görev yapan, tüm branşlardaki öğretmenlere yönelik düzenlenen çalıştayda; eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik uygulamalar, geri bildirimler ve saha deneyimleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştaya katılan İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, katılımcılara iyi çalışmalar dileklerini iletti. Program kapsamında sınıfları da ziyaret eden Ekici, öğretmenlere ve katılımcılara hitap ederek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.