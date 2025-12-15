  • İSTANBUL
Eğitim

Maarif hamlesinde kritik adım! Erzurum’da eğitim masaya yatırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maarif hamlesinde kritik adım! Erzurum’da eğitim masaya yatırıldı

Erzurum’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında önemli bir çalışma hayata geçirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme ve değerlendirme süreçlerinin ele alındığı çalıştay; Borsa İstanbul İnönü İlkokulu ve Celal Akın İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm resmî ve özel okullarda görev yapan, tüm branşlardaki öğretmenlere yönelik düzenlenen çalıştayda; eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik uygulamalar, geri bildirimler ve saha deneyimleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştaya katılan İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, katılımcılara iyi çalışmalar dileklerini iletti. Program kapsamında sınıfları da ziyaret eden Ekici, öğretmenlere ve katılımcılara hitap ederek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

 

