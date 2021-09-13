"Maalesef sorunlar var" diyen Putin: Karantinaya girmem gerekebilir

Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yaptı.

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevrem de bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının soruları üzerine Putin'in sözlerine açıklık getirdi.

Peskov, Rus liderin bu sözlerini mecazi olarak kullandığını ifade etti.