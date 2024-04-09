Maalesef kimileri inandı! Sosyal medyayı sallayan ‘cin kaçırdı’ videosu
Bir kadının cin tarafından kaçırıldığı iddia edilen video sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kadının cin tarafından kaçırıldığı iddiasıyla gündeme geldi.
Video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılmasıyla birlikte dikkat çekti ve insanlar arasında endişe ve tartışmalara yol açtı.
Olayla ilgili bir açıklamalar henüz yapılmadıysa da, bu tür videoların gerçekliği ve güvenilirliği genellikle kurgudan ibaret çıkıyor.
Bu nedenle, videonun doğruluğu ve içeriği hakkında kesin bir bilgi bulunmadan önce spekülasyonlardan kaçınılmalıdır.
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