‘Maalesef deprem ve acılarını unuttuk’

Mehmet Koçak Sakarya

Bayrak, 22 yıldır çözüm bekleyen deprem yorgunu binalar, gerçek manada gündemde yer bulamayan kentsel dönüşüm ve olmayan deprem hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak “unutmadık, unutturmayacağız” söylemleriyle 22 yılın geride bırakıldı ve maalesef hâlâ ihmaller devam ediyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Bayrak şöyle devam etti: “Resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı vardı. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Tam 22 yıl geçti ancak beklenen adımlar atılmadı. Depremin hemen ardından alınan ve uygulanan radikal kararların devam ettirilmemesi yeni deprem felaketlerine olumsuz sonuçlarına davetiye çıkarmak anlamına gelmektedir. Artık hepimiz aklımızı başımıza almalı ve süslü cümlelerle 17 Ağustos’un yıldönümlerinde depremi konuşma yerine kalıcı tedbirlere yönelmeliyiz.

Yapılması gerekenler yapılmadığı için şehri yönetenler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları büyük vebal altındadır. Yarın Allah korusun “eyvah veya keşke” dememek için üzerimize düşeni yaparak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Üzüleref ifade etmek isterim ki, depremi ve depremin acılarını unuttuk” diye konuştu.

Gelecek adına üzerimize düşeni yapmalıyız

Bayrak, “Olası bir depremde veya başka bir doğal afetle ilgili yapılan çalışmalar yetersiz olduğu bir gerçektir. Ülkemiz yeni yangınlar, sel baskınları gibi doğal afetlerle boğuştuğu şu günlerde 17 Ağustos depremini yeniden düşünelim ve hükümet ve yerel yönetimlerle halkın işbirliği ile gelecekte olma ihtimali olan depremlerin kayıplarını milimize edecek şekilde projeler geliştirmeliyiz. Aksi halde 17 Ağustos felaketinden daha acı bir sonuçla karşılaşmış oluruz” dedi. Başkan Bayrak, 22 yıl önce hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

