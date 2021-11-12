"Maalesef bu gerçeği herkes bilmeli" diyerek açıkladılar: Korkunç boyutlara ulaştı

Bilim insanları, küresel ısınmayla ilgili çalışmalarına hız verdi. Arizona Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve dünyanın son buzul çağına ışık tutan çalışmada önemli detaylar ortaya konuldu. Buna göre, dünya son 24 bin yıldan bu yana hiç bugünkü kadar ısınmadı.

"Diğer tüm şeylerden daha hızlı"

Araştırmanın yazarı Yerbilimleri Profesörü Jessica Tierney, "Maalesef anlattıklarımız gerçek ve herkes bunu bilmeli. Gerçekleştirdiğimiz bu yeniden yapılandırma, mevcut sıcaklıkların 24.000 yılda görülmemiş türden olduğunu gösteriyor ve insan kaynaklı küresel ısınma hızının, aynı dönemde gördüğümüz diğer tüm şeylerden daha süratli olduğunu akla getiriyor" ifadelerini kullandı.

Nature dergisinde de yayınlanan araştırmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

Son buzul çağından beri iklim değişimine yön veren ana unsurların, yükselen sera gazı yoğunlukları ile gerileyen buz katmanlarının olduğu doğrulanıyor.

Son 10.000 yılda gerçekleşen genel bir ısınma eğiliminin, paleoiklim camiasında söz konusu dönemin daha sıcağa mı yoksa daha soğuğa mı meylettiğine dönük on yıllık bir tartışmayı sonlandırdığı öne sürülüyor.

Son 150 yılda gerçekleşen ısınmanın ölçek ve hızı, son 24.000 yılda gerçekleşen değişimlerin ölçek ve hızını çok geride bırakıyor.