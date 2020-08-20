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Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:47:48 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,66 artışla 3 trilyon 338,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Ağustos itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,66 artışla 3 trilyon 338 milyar 834 milyon 139 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 7 Ağustos'ta 3 trilyon 317 milyar 74 milyon 219 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,32 azalarak 361 milyar 889 milyon 66 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,62 artarak 647 milyar 367 milyon 80 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,36 artışla 1 trilyon 70 milyar 82 milyon 966 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,70 yükselişle 934 milyar 843 milyon 965 bin lira oldu.

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