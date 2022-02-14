M. Kemal'e secde edenlere bak sen! Mine Kırıkkanat, bir skandal daha yumurtladı

Daha önce "Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir" diyen Mine Kırıkkanat alıntıladığı bir video için skandal ifadeler kullandı.

Çeçenlere ait olduğu düşünülen bir videoyu alıntılayan Mine Kırıkkanat, "Bunlardan ne kültür çıkar, ne insanlık❗️Sümerlerden geriye düştük…" diyerek yeni bir skandal yumurtladı.

Vatandaşlardan tepki! M. Kemal'e secde edilirse sorun yok

İnanca ve kültürel değerlere hakaretiyle bilinen Kırıkkanat'ın paylaşımı tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kırıkkanat'a, M. Kemal heykeli etrafında dönen ve küçük yaştaki çocukları M. Kemal'in fotoğrafına secde ettiren zihniyetin neye hizmet ettiğini, kültür ve insanlığa ne tür katkılarda bulunduklarını sordu.

Kaynak: Doğruhaber