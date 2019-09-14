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M. Kemal'e 'mülteci' dediği için hakkında soruşturma açılan Tuğrul Selmanoğlu'dan ilk açıklama: Suçlama çok komik!

M. Kemal'e 'mülteci' dediği için hakkında komik bir dava açılan Tuğrul Selmanoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Tuğrul Selmanoğlu yaptığı açıklamada "Suçlama, komik. İşte Beyaz TV'de Atatürk'e 'mülteci' demişim falan filan. Savcıya da ifade ettim. Dünyanın hiçbir lügatında mülteci kelimesi hakaret değildir" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26

Gözaltına alındığı iddia edilen Tuğrul Selmanoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde bir açıklama yaptı.

M. Kemal'e mülteci dediği için hakkında soruşturma başlatılan Selmanoğlu, şunları belirtti:

"Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok, bunu ifade edeyim. Normal bir adli süreç. Yani aleyhime çok sayıda dava açılmış, Mustafa Kemal'e hakaretten dolayı. Bu davalardan da haberdarım. Bir soruşturma var. Bu soruşturma için de doğal prosedür olarak polis arkadaşlarla geldim, ifademi verdim burada nöbetçi savcıya. Suçlama, komik. İşte Beyaz TV'de Atatürk'e 'mülteci' demişim falan filan. Savcıya da ifade ettim. Dünyanın hiçbir lügatında mülteci kelimesi hakaret değildir."

"İstediğiniz kadar tehdit edin"

Selmanoğlu, daha sonra bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar yer aldı:

"İstediğiniz kadar tehdit edin...

Ömrümün geriye kalan her gününü mahkemelerde, karakollarda, hapishanelerde geçireceğimi de bilsem...

Allah'dan başkasına boyun eğmeyeceğim, ondan başkasına secde etmeyeceğim!"

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • HasanHasan7 dk önce
    Buda yeni ...Avrupada yasayip tayyibin ...
  • abdrhmnabdrhmn12 dk önce
    bu ülkede demokrasi vede fikir hakları yokmu. atatürke bir şey söyleyince suçmuu oluyor. 

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