'M. Kemal' istismarı bitmiyor! Sözcü’nün ajandasından yine ticaret çıktı
Sözcü gazetesinin "M. Kemal" ticareti devam ediyor. 2500 TL ile zirvesini gören 'tokatçı' Yılmaz Özdil ile Yılmaz Özdil ile sömürünün zirvesini gören Sözcü, yeni bir adımla ticaretini genişletti.
yeniakit.com.tr
Sözcü gazetesi, M. Kemal istismarına sürdürüyor.
M. Kemal hakkında "Leblebi atıp havada tutardı" gibi ifadeler kullanan "tokatçı" Yılmaz Özdil'in 2500 TL'ye sattığı kitabın ardından Sözcü, yeni bir pazarlamaya girişti.
Sitesinde pazarlama reklamı veren Sözcü, M. Kemal'in fotoğraflarının kullanıldığı bir ajandayı satışa çıkardı.
İşte Sözcü gazetesinin sitesinde dönen ajanda reklamı:
İnternet bilgisiyle yazıp parayı topladı
2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak bu seferde tanesini 2500 TL’ye satarak parayı cebe indirdi.
Özdil'in bu tavrı birçok kişi tarafından eleştirildi.