M. Kemal hassasiyeti çıkar ilişkisine kadar! Laikçi Kemalistler, HDP için üç maymunu oynadı!

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nı M. Kemal'i andığı halde anmadığı iddiasıyla saldıran solak medya, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP için üç maymunu oynadı. Laikçi sol medyanın M. Kemal'siz 29 Ekim açıklaması yapan HDP'ye göz yumması, "Kemalist solakların M. Kemal hassasiyetinin 3-5 oya kadarmış" dedirtti.

Başta CHP yandaşı medya tarafından pohpohlanan HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 'M. Kemal'siz bir mesaj paylaştı.

M. Kemal'siz '29 Ekim' paylaşımında HDP şu ifadelerde bulundu:

"98 yılı geride bırakan Cumhuriyet gerçekliği, bir kez daha toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun demokratik cumhuriyet hedefinin güncelliğine işaret etmektedir. Demokratik Cumhuriyeti gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi sözünü, tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz"

HDP'ye şirinlik yaparken Diyanet'e iftira atıp saldırdılar

Öte yandan M. Kemal'in ismi anılmadı yaygarası koparan laikçiler, yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından hedef alındı.

Diyanet'i hedef alan laikçi solak medya, HDP'ye şirinlik yaparak manşetler atması ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

"Siz Mustafa Kemal'in it sürüleri" hakareti

Öte yandan CHP'nin yanyana geldiği HDP'den M. Kemal'e ve "M. Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kemalistlere hakaretler geldiği biliniyor.

HDP'li Sırrı Sakık, o dönem BDP'nin Muş Milletvekili ve Ağrı Belediye Başkan adayı olduğu dönemde 21 Mart 2014 günü Ağrı Hani Baba Caddesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen nevruz mitinginde yaptığı konuşmasında, "Kürtlere karşı zulüm politikaları uyguladılar, Ağrı'da isyanlar, Dersim'de katliamlara neden oldular. Gidip katliamları yapanlar Mustafa Kemal'in askerleri ve İsmet İnönü'ydü. Siz Mustafa Kemal'in değil askerleri generali olsanız ne yazar, it sürüleri. Haddinizi bileceksiniz bu halka saygı göstereceksiniz" demişti.