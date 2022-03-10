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Spor Lyon, Porto'yu tek golle geçti
Spor

Lyon, Porto'yu tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 mağlup etti. Gecenin diğer maçında ise Eintracht Frankfurt, İspanya'da Real Betis'i 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 08:23:00 -
Lyon, Porto'yu tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam iki karşılaşma oynandı. Portekiz ekibi Porto, Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Lyon 59. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan kısmında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Lyon, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. E. Frankfurt ise deplasmanda İspanyol ekibi Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

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