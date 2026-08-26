  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’ten dünyaya mesaj verdi: Kimseye boyun eğmeyiz Mahkeme başkanından sert tepki! Ertan Yıldız’ın avukatlarından soru oyunu YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz' Spamlar üzerinden kimlik avına dikkat! İstenmeyen e-postaları sakın tıklamayın Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Genel Başkanı Abdulkerim Aga: Türkiye siyonist İsrail’in başa çıkabileceği bir devlet değildir İran fena vurdu! ABD’ye ‘Benzeri Görülmemiş’ darbe AK Parti harekete geçti! Nafakadan çalışma hayatına kadar yeni düzenlemeler yolda Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor Ucuz ev ilanıyla 25 milyonluk vurgun!
Yerel Ağabeyi 8’inci dakikada buldular! Kayıp Arif Kerem için aramalar sürüyor
Yerel

Ağabeyi 8’inci dakikada buldular! Kayıp Arif Kerem için aramalar sürüyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağabeyi 8’inci dakikada buldular! Kayıp Arif Kerem için aramalar sürüyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan Arif Kerem Önder’i arama çalışmaları sürüyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan Arif Kerem Önder’i arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Çalışmalara ilk andan itibaren destek veren ve Önder’in ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'i sudan çıkaran Karadeniz Dalgıçlar Kulübü Tim Başkanı dalgıç Zafer Koçal, olayın hemen ardından kendisine haber verilmesi sonrası bölgeye geldiğini söyledi. Koçal, "Sekizinci dakikada, 16 yaşındaki ağabeyi bulabildim. Onu çıkardık. Ondan sonra deniz polisi, sahil güvenlik ve diğer kurum arkadaşlarıyla aramaya devam ettik. Bulamamamızın nedeni, çok aşırı dalga, çok aşırı bulanık ve çeken akıntı vardı; öyle ki elimizi dahi göremiyoruz suyun altında. Tamamen 'el arama' yöntemiyle. Gözünüz bağlı bir şekilde düşünün, o şekilde arama yaptık. Bugün, yarın Allah'ın izniyle diğer kardeşimizi de bulup anne babaya teslim etme umuduyla tüm ekipler canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

 

“Lütfen, yüzme bilmeyen kardeşlerimizi denizin kenarına pikniğe getirmeyin”

Yüzme bilmeyenlerin deniz kıyısına getirilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Koçal, “Temel sebebi bilinçsiz bir durumda olmamız. Yani burada, dalgalı denizlerde, hele de güvenli olmayan, cankurtaran olmayan yerlerden denize girmek hiçbir zaman doğru değil. 25-30 yıldır bunu söylüyorum: Lütfen, yüzme bilmeyen kardeşlerimizi denizin kenarına pikniğe dahi getirmeyelim” diye konuştu.

 

“Samsun'dan helikopter geldi, kıyıyı tarıyor”

Çalışmaları yerinde inceleyen Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi de “Destek vermek için Samsun'dan helikopter geldi, kıyıyı tarıyor. Daha sonra detaylı incelemeler yapacaklar. Üzüntülü bir bekleyiş içerisindeyiz. Burada herkes elinden geleni yapıyor. Bu bölge zaten denize girmenin sakıncalı olduğu bir bölge. Defalarca bunu hemşehrilerimize söylüyoruz, buralara tabelalar asıyoruz. Bu bölge tehlikeli bir bölge. Ama maalesef tabii, yani sizin veya bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil; gençlere, çocuklara, bazen sıcaktan bunalmış olan ailelere bunu anlatma zorluğu yaşıyoruz. Çok dikkatli olmak lazım çünkü Türkiye'nin her yerinden, sahillerden, her yerden yaz mevsimlerinde bu tarz haberleri duyuyoruz. Bu olayların yaşanması arzu edilmiyor, bunun için çok dikkatli ve tedbirli olmak lazım" ifadelerini kulandı.

Rize’de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
Rize’de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

Yerel

Rize’de 250 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı

Rize’de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 yaralı
Rize’de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

Yerel

Rize’de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi'nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasında sanıkları..
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanakları'nı yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi
Gündem

Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanakları'nı yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi

Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia edilen ve Abdullah Öcalan’ın bir takım talep ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23