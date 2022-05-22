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Spor Lyon 8. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Spor

Lyon 8. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Barcelona'yı 3-1 yenen Lyon, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını 8. kez müzesine götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 01:56:00 -
Lyon 8. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Lyon şampiyon oldu.

Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.

Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.

Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.

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