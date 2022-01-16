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Spor Luyindama için veda vakti
Spor

Luyindama için veda vakti

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, bu hafta sarı kırmızılı takımdan ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 20:38:00 -
Luyindama için veda vakti

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, bu hafta sarı kırmızılı takımdan ayrılacak.

Galatasaray'ın 2019 yılında Standard Liege'den transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, Hatayspor maçı kadrosuna alınmazken bu hafta sarı kırmızılılara veda edecek.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

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