Luxera Topkapı’nın örnek daireleri ziyarete açıldı

Luxera GYO’nun İstanbul’un tarihi merkezlerinden Topkapı’da yapımına başladığı Luxera Topkapı’nın alıcıların beğenisine sunulan 1+1 ve 2+1 örnek daireleri, modern şehir yaşamında aranan konforu, estetiği ve yatırım değerini tek bir yaşam deneyiminde buluşturuyor. Maksimum verimlilik prensibiyle kurgulanan dairelerde; doğadan ilham alan renk paleti ve doğal dokular, fonksiyonel metrekare çözümleriyle birleşerek ferah ve dengeli bir atmosfer yaratıyor. Her alanın bilinçli biçimde planlandığı bu yaklaşım, alıcılara standart bir konutun ötesinde; taşındığı anda yaşamaya hazır, zamansız ve uzun vadede değerini koruyan bir ev alternatifi sunuyor.

Kullanım kapasitesi maksimum seviyeye taşındı

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Luxera Topkapı’daki dairelerin kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan bir yerleşim planıyla tasarlandığını belirterek, “Örnek dairelerimizde ise akıllı iç mekân çözümleri sayesinde kayıp alanlar minimuma indirilerek kullanım kapasitesi maksimum seviyeye taşınıyor. Genç ve yenilikçi stil, yalın bir şıklıkla desteklenirken; doğru aydınlatma kurgusu ve işlevsel detaylar yaşam kalitesini belirgin şekilde artırıyor” dedi. Tasarımın mutfak ve banyolarda tercih edilen modern ve dayanıklı malzemelerle tamamlandığını kaydeden Taş, “Luxera Topkapı örnek daireleri; hem oturum hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için yüksek fonksiyonellik, güçlü mimari dil ve sürdürülebilir değer anlayışını bir araya getiren ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor” diye konuştu.

Konut, ofis ve cadde mağazaları bir arada

Bugüne kadar geliştirdikleri tüm projelerin yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarına yüksek kâr getirme potansiyeline sahip projeler olduğunu dile getiren Ramazan Taş, “Luxera Topkapı’da da bu ilkeyle hareket ediyoruz. Tüm projelerimizde sunduğumuz hayatı kolaylaştıran çözümleri bu kez bir adım ileri taşıyarak modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu, merkezi lokasyonla birleştirerek benzersiz bir proje ortaya koyuyoruz” açıklamasında bulundu. Günümüz şehir hayatında zamanın en kıymetli değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Ramazan Taş, “Biz de bunu düşünerek, yaşamı tek bir noktada bütünleştiren bir yapı kurmayı amaçladık. Konut, ofis ve cadde mağazalarından oluşan Luxera Topkapı’nın karma kullanım konseptiyle yaşam, çalışma ve sosyalleşme alanlarını tek bir çatı altında sunan entegre bir yapı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Luxera Topkapı’yı klasik kalıpların dışına çıkarak, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir iş ve sosyal yaşam merkezi olarak tasarladıklarını anlatan Taş, şunları söyledi:

“Home-office yaşamına da uygun”

“Modern mimari yaklaşımımızla tasarımda fark yaratıyor, estetikle fonksiyonelliği buluşturuyoruz. Luxera Topkapı’da her detayda zarafeti, ferahlığı ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Projemiz, modern tasarımlı evlerinin yanı sıra merkezi konumu ve geniş sosyal olanaklarıyla da şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Bölgedeki üniversitelere, hastanelere, parklara, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan Luxera Topkapı’nın bu özelliğiyle bölgede çalışan genç beyaz yaka çalışanlar ile sağlık sektörü profesyonelleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından ilgi göreceğine inanıyoruz. Bununla birlikte 2+1 daire seçenekleriyle yeni evli ve çekirdek aileler için ideal yaşam alanı sunan Luxera Topkapı, ofis katları ve home-office yaşam tarzına uygun daireleriyle reklam, medya, yazılım, mimarlık gibi alanlarda çalışanların hem yaşam hem de çalışma ortamı olacak.”

“Kazançlı bir yatırım yapmak isteyenler için de ideal”

Luxera Topkapı’nın şehrin merkezinde, modern bir yaşam tarzı isteyenler kadar kazançlı bir yatırım yapmak isteyenler için de ideal bir seçenek olduğuna dikkat çeken Ramazan Taş, “Topkapı ve çevresinde yer alan iş merkezleri, üniversiteler ve hastanelerde çalışanlar, aynı zamanda bölgede ciddi bir kiralık ev talebi oluşturuyor. Bu da 1+1, 2+1 gibi dairelerle yüksek ve sürdürülebilir kira geliri elde etme imkânı sağlıyor. Fonksiyonel metrekareli evler, kısa ve uzun dönemli kiralamalar için çok yönlü yatırım modeli sunuyor” açıklamasında bulundu.

1+1 ve 2+1 daire seçenekleri

Luxera Topkapı, 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlandı. 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazalarının yer aldığı projedeki dairelerin 2027 yılı sonunda sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. 53,5 metrekarelik 1+1 ile 80 ve 105 metrekarelik 2+1 daireler yer alıyor.

Toplam 31 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak Luxera Topkapı’da, 2 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Projenin 400 metrekarelik kapalı sosyal tesisleri içinde ise kapalı havuz, fitness salonu, sauna, Türk hamamı ve buhar odası gibi donatılara yer veriliyor.

İstanbul’un her yanına kolay ulaşım avantajı

Zeytinburnu, Davutpaşa Caddesi üzerindeki merkezi konumuyla İstanbul’un her noktasına kolay ulaşım imkanı sunan Luxera Topkapı, E-5 otoyoluna 500 metre, Davutpaşa Metro İstasyonu’na ve Cevizlibağ Metrobüs Durağı’na 5 dakika mesafede yer alıyor. Proje, Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metro Hattı ve Avrasya Tüneli’ne yakınlığıyla da dikkat çekiyor.