''Luther King yaptı şimdi sıra bizde''

4 Nisan 1967'de suikasttan tam olarak bir yıl önce, Rev. Dr. Martin Luther King Jr., Manhattan'daki Riverside Kilisesi'ndeki kürsüye çıktı. ABD iki yıl boyunca Vietnam'da aktif bir mücadele içindeydi ve yaklaşık 10.000 Amerikan askeri de dahil olmak üzere on binlerce insan öldürüldü. Siyaset tamamı ile savaşı destekliyordu ve 400.000'den fazla Amerikan servis üyesi Vietnam'da yaşamlarını sürdürüyordu.

Martin Luther King'in en güçlü müttefikleri çoğu onu savaş konusunda sessiz kalmaya ya da en azından herhangi bir eleştiriyi hafifletmeye çağırdı. Adaletsiz ve feci savaş hakkında tüm gerçeği söylemesi durumunda, Komünist olarak etiketleneceğini, misilleme ve şiddetli bir geri tepme yaşayacağını, destekçileri yabancılaştıracağını ve sivil haklar hareketinin kırılgan ilerlemesini sağlayacağını biliyorlardı.

King, iyi niyetli tavsiyelerin tümünü reddetti ve “Bu gece bu muhteşem ibadethaneye geldim, çünkü vicdanım bana başka seçenek bırakmadı” dedi. Yaptığı açıklamada, “Bir zaman geliyor sessizlik ihanet ettiği zaman ”ve“ Vietnam ile ilgili olarak o zaman bizim için geldi ”dedi.

Yalnız, ahlaki bir duruşdu. Ve ona pahalıya mal oldu. Ancak, kriz zamanlarında en derin değerlerimizi onurlandırmak istiyorsak, sessizliğin kişisel çıkarlarımıza ya da toplumlarda daha iyi hizmet edeceğimiz durumlarda ve neden en değerli olduğumuzda bile, bize gerekeni gösteren bir örnek ortaya koydu. Bu, zamanımızın en büyük ahlaki zorluklarından biri üzerinde büyük ölçüde sessiz kalmamı sağlayan mazeretler ve rasyonalizasyonların üzerinden geçerken düşündüğüm şey: İsrail-Filistin'deki kriz.

Kongre'nin tamamı işgal altındaki bölgelerde ortaya çıkan insan hakları kabusu karşısında sessiz kaldı. İsrail'in siyasi lobisinin iyi belgelenmiş bir güce sahip olduğu siyasi bir ortamda faaliyet gösteren seçilmiş temsilcilerimiz, Filistin topraklarının işgalinin genişlediğinden bahsetmedi ve İsrail Devleti'nin eleştirisini tutarlı bir şekilde en aza indirdi ve saptırdı.

Filistin halkı için endişe veya sempati duymadıkları için değil, temellerden gelen fonların kaybedilmesinden ve sahte antisemitizm suçundan korktukları için pek çok sivil hak aktivisti ve örgütü de Filistin'e sessiz kaldı. Bir zamanlar olduğu gibi, önemli sosyal adalet çalışmalarının karalama kampanyaları tarafından tehlikeye atılacağından ya da itibarsızlaştırılmasından korktu.

Benzer şekilde, birçok öğrenci, İsrail'e karşı boykotları desteklemeye cesaret edenleri, istihdam umutlarını ve gelecekteki kariyerlerini tehlikeye düşürenleri kara listeye alan Karayolları Misyonu gibi gizli örgütlerin McCarthyit taktikleri nedeniyle Filistin haklarına destek vermekten korkuyor.

King'in 50 yıldan fazla bir süredir Riverside'daki konuşmasını okuyarak, öğretilerinin ve mesajının, risklere rağmen İsrail-Filistin'deki insan hakları krizine karşı tutkuyla konuşmamızı gerektirdiğinden şüphem kalmadı. King, Vietnam'dan bahsederken, “eldeki meseleler bu korkunç çatışma durumunda sık sık yaptıkları gibi kafa karıştırıcı gibi görünse bile” belirsizlikten dolayı şaşırtılmamamız gerektiğini savundu. “Sınırlı vizyonumuza uygun tüm alçakgönüllülükle konuşmalıyız, ama konuşmalıyız.”

Ve eğer Kral'ın mesajını onurlandırmak istiyorsak ve sadece insanı onurlandırmayacaksak, İsrail'in eylemlerini kınamalıyız: uluslararası hukuk ihlallerini sınırlandırmak, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze, ev yıkımları ve toprak el koymalarına devam etmek. Filistinlilerin kontrol noktalarındaki muamelelerinde, evlerinin rutin aramalarında ve hareketlerinde kısıtlamaların yapılmasında ve birçoğunun yüz yüze kaldığı konutlara, okullara, yiyeceklere, hastanelere ve suya ciddi şekilde sınırlı erişimine tepki göstermeliyiz.

Filistinli mültecilerin Birleşmiş Milletler kararları tarafından öngörüldüğü gibi evlerine dönme haklarını tartışmakla bile İsrail'in reddetmesine tahammül etmemeliyiz. ABD hükümeti 38 milyar dolar gibi İsrail'e askeri destek sözü verdi.

Ve son olarak, toplayabildiğimiz kadar cesaret ve inançla İsrail'in Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi'nden Adalah'a göre tamamlanan bir sistemle İsrail'de varolan yasal ayrımcılık sistemine karşı konuşmalıyız. Filistinlilere ayırımcılığa uğrayan 50'den fazla yasa gibi. Neydi o yasa? açıkça söylemek gerekirse, yalnızca Yahudi İsraillilerin, nüfusun yüzde 21'ini oluşturan Arap azınlığının haklarını göz ardı ederek İsrail'de kendi kaderini tayin hakkı olduğunu söylüyor.

Elbette, King'in bugün İsrail-Filistin ile ilgili ne yapacağını veya düşüneceğini kesin olarak bilemeyeceğimizi söyleyenler olacak. Bu doğru. Kral'ın İsrail'le ilgili görüşlerine ilişkin kanıtlar karmaşık ve çelişkili.

Öğrenci Şiddetsiz Koordinasyon Komitesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınadıysa da, King kendisini çelişkili buldu. Zamanın birçok siyah liderinde olduğu gibi, Avrupa Yahudilerini, kendi uluslarını kurmaya çalışan, zulüm gören, ezilen ve evsiz bir insan olarak tanıdı ve sivil toplumda çok önemli bir müttefiki olan Yahudi cemaati ile dayanışma göstermek istedi.

Nihayetinde, King İsrail'in Batı Şeria'yı ele geçirmesinin ardından 1967'de İsrail'e hac ziyaretini iptal etti. Danışmanlarıyla yapılan ziyaret hakkında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında, “Ben sadece gidersem, Arap dünyasını ve tabii ki bu konuda Afrika ve Asya'yı, İsrail'in yaptığı her şeyi onaylayan olarak yorumlayacağımı düşünüyorum. şüpheli sorularınız var. ” dedi.

İsrail'in var olma hakkını desteklemeye devam etti, ancak ulusal televizyonda İsrail'in fethedilen topraklarının bir bölümünü gerçek barış ve güvenlik sağlamak ve çatışmayı şiddetlendirmekten kaçınmak için gerekli olduğunu söyledi. King'in 1967 savaşından sonra ortaya çıkanlarla, her yerde, tüm insanlar için şiddetsizlik ve adalet konusundaki taahhüdünü açıkça uzlaştırması mümkün değildi.

Bugün, yalnızca King'in nerede duracağı hakkında spekülasyonlar yapabiliriz. Yine de kendimi tarihçi Robin D.G. King'in şu anki durumu inceleme fırsatı bulduğu gibi Vietnam'ı da incelemiş olduğu sonucuna varan Kelley, “şiddete, sömürgeciliğe, ırkçılığa ve militarizme açık bir şekilde karşı çıkması, onu İsrail'in mevcut politikalarının belirleyici bir eleştirisi haline getireceğini” söyledi.

Gerçekten de, King'in görüşleri, siyasi Siyonizm olarak gördüklerine inancını terk etmesinin nedenleri hakkında açıkça konuşulan Haham Brian Walt gibi, diğer ruhsal temelli düşünürlerin yanı sıra gelişmiştir.

Bu yeni yılda, başta hükümetimiz tarafından finanse edilenler olmak üzere, sınırlarımızın ötesindeki adaletsizlikler hakkında daha fazla cesaret ve mahkumiyetle konuşmayı ve demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle dayanışma içinde olmayı amaçlıyorum. Vicdanım bana başka seçenek bırakmadı.