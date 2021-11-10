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Siyaset Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı
Siyaset

Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği iğrenç küfür seçmenlere soruldu. Areda Survey'in anketinde genç seçmenin 67,5'i, şehit ağabeyinin İyi Parti'ye karşı tutumunu haklı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:24:00 -
Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Bingöl'de esnaf ziyareti sırasınsa tepki gösteren şehit yakını Tahir Gürmen'e Lütfü Türkkan'ın çirkin küfrü, Türkiye gündemindeki yerini koruyor

İyi Partili vekilin skandal ifadelerinin anketlere yansımaları da ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili araştırma şirketi Areda Survey, 8 - 9 Kasım tarihleri arasında vatandaşın nabzını tuttu.

Yüzde 60'ın tutumu 'İYİ Parti'ye haklı bir tepki' dedi

1.025 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara ‘’Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit kardeşine küfretmesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 39,8’i olayı "İyi Partiye karşı yapılmış bir provakasyon" olarak değerlendirirken, yüzde 60,2’si şehit ağabeyi Tahir Gürmen'in tepkisini "HDP ile yakınlaşmaya karşı gösterilmiş haklı bir tepki" olarak yorumladığını belirtti.

Z kuşağının tutumu

Bu soruya cevap veren 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 67,5 ‘inin olayı HDP ile yakınlaşmaya karşı gösterilmiş haklı bir tepki olarak görmesi, genç kuşak açısından dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.

'Vekillikten istifa etmeli' diyenler yüzde 45

Araştırmada, İyi Parti’nin küfür olayına karşı tutumu da katılımcılar tarafından değerlendirildi.

‘’Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit kardeşine küfretmesine karşı İyiParti nasıl bir tutum sergilemeli’’ sorusuna, katılımcıların yüzde 30,6’sı ‘’Türkkan’ın grup başkan vekilliği görevinden alınması yeterli’’ derken yüzde 45’i ‘’Milletvekilliğinden istifa etmeli’’ yanıtını verdi.

‘’Partiden ihraç edilmeli’’ diyenler yüzde 17,8 iken, ‘’herhangi bir yaptırım olmamalı’’ cevabını verenler ise yüzde 6,6.

Bu soru 24 Haziran 2018 seçim kırılımına göre değerlendirildiğinde İyi Parti seçmeninin yüzde 65,2 ‘si Parti tarafından Lütfü Türkkan’ın Grup Başkan Vekilliği görevinden alınması veya Milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

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