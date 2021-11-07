Lütfü Türkkan’ı gizlediler! Twitter CHP'den beter çıktı

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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınının boğazına sarılıp şehidin bacısına yönelik sarf ettiği galiz küfrü tüm Türkiye’de protesto gösterileriyle telin edilip, sosyal medya mesajlarıyla kınanırken, olaydan sadece İYİ Parti, CHP ve Twitter haberdar olmadı. İYİ Parti ve ittifak ortağı ana muhalefet partisi CHP mensubu vekil ve yöneticiler Türkkan’ın yol açtığı toplumsal travmadan habersizmiş gibi davranmaya devam etti.

Twitter’ın listesinde Lütfü Türkkan yok

İYİ Parti ve CHP’liler gibi olaydan haberi yokmuş gibi davranan başka bir adres ise sosyal medya devi Twitter oldu.

Twitter, Türkiye’de en çok konuşulan şehit yakınına küfür olayı yerine, “Büyük Müjde”, “BenimHayatım”, “Deprem”, “ChemtrailsİleZehirleniyoruz” ve “Koray Aydın” konularını en çok etkileşim alan gündem konuları listesinde gösterdi. Twitter’ın bu tutumu, “Twitter CHP’den beter” yorumlarını beraberinde getirdi.