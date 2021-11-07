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Siyaset Lütfü Türkkan'a şemsiye olan Akşener'e tepkiler çığ gibi!
Siyaset

Lütfü Türkkan'a şemsiye olan Akşener'e tepkiler çığ gibi!

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ı koruyan ve ahlâksız sözleri karşısında suskun kalmayı tercih eden Meral Akşener'e her kesimden vatandaş sosyal medyada tepki göstermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:03:00 -
Lütfü Türkkan'a şemsiye olan Akşener'e tepkiler çığ gibi!

 Yeniakit  Ankara 

Şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ı partiden ihraç etmek yerine sadece grup başkanvekilliği görevinden alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. #lutfuturkkanistifa başlığı altında paylaşım yapan vatandaşlar, "Grup başkan vekilliğinden ayrılması bizi de şehit ailesini de ilgilendirmiyor! Vekilliği düşürülmeli!!! Benim vergimle aldığı maaş kesilmeli! Ve kaçak yapılarına el konulmalı! Burası dingonun ahırı değil! Her gelen bu milletin aklıya dalga geçemez" , "Milletine küfür eden milletvekili istemiyoruz" , "@meral_aksener meydanlarda ben sizin BACINIZIM diye basbas bağırıyor. ancak şehit ailesinin bacısına küfreden @LutfuTurkkan için bir kelime söylememiştir" ifadelerini kullandılar.

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