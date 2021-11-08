Lütfü Türkkan İYİ Parti’den istifa etti mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmacayak küfürler etti. Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi kamuoyunda infiale neden olurken, şehit emanetine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan'ın İyi Parti grup başkanvekilliği görevinden alındı. İYİ Parti’nin bu hareketi Türkkan’a en hafif ceza verilmiş oldu yorumu yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.” açıklamasında bulundu.

Lütfü Türkkan İYİ Parti’den istifa edecek mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bugün İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın görevden ayrılmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi. Yapılanın hata olduğunu belirten Yavuz Ağıralioğlu, “Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.

Hatayı görmezden gelemeyeceklerini belirten Ağıralioğlu açıklamasında "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Hata yapanları makamdan çektiklerini ve kusuru görmezden gelmeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, Meral Akşener’in durumu asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

Skandal olayın ardından İyi Parti, Türkkan'ın Grup Başkanvekilliği görevine son verdi. Parti disiplin kurulu bugün 14.00'da ise Türkkan ile ilgili kararını verecek.