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Siyaset Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Parti’den son dakika Lütfü Türkkan kararı
Siyaset

Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Parti’den son dakika Lütfü Türkkan kararı

İYİ Parti (İP) Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren’e küfretmesi büyük yankı uyandırmıştı. Peki Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Parti’den son dakika Lütfü Türkkan kararı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:14:00 - 2021-11-07 11:17:02
Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Parti’den son dakika Lütfü Türkkan kararı

Lütfü Türkkan, gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınlamış ve "Gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim. Bunlar hiç doğru olmayan ifadeler. Bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum" demişti. Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

Lütfü Türkkan görevden alındı mı?

İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak.

lütfü türkkan kimdir

Lütfü Türkkan kimdir?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden 1976 yılında mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Türkkan, 1978 senesinde Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Matematik Bölümü'nün ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'nda eğitim görmeye başlayan Türkkan, 1980 senesinde de buradaki eğitimini bitirdi.

Daha sonra, Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümüne 2004 yılında başladı. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Lütfü Türkkan, Tügmad Türkkan Gıda Mad. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu. Lütfü Türkkan, 2011 senesinde seçimlerde aday adayı olabilmek için görev yaptığı Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Dilovası Organize sanayi yönetiminden istifa etti. Lütfü Türkkan, 24. Dönemde 2011 Türkiye genel Milletvekili seçimlerinde MHP Kocaeli Milletvekili seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyesi olan Lütfü Türkkan, TBMM‘nde Çevre Komisyonu Üyesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi görevlerini yapmaktadır. Türkkan, 2017 senesinin Ekim ayında Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'nin kurucu üyelerinden biri oldu.

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