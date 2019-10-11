0553 313 94 23

Lütfi Bergen çiftlerin boşanma sürelerine dikkat çekti: Boşanmaların uzaması...

Yazar Lütfi Bergen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2. Yargı Paketi'nde görüşüleceği ifade edilen 'Süresiz Yoksulluk Nafakası'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çiftlerin boşanma sürecine dikkat çekti ve " Evlenme aktini bir (1) günde gerçekleştiren çiftlerin boşanma süreçlerinin beş (5) yıla varan süreçlere uzaması akit özgürlüğüne yönelik bir ihlal kabul edilmelidir." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 20:50
Lütfi Bergen çiftlerin boşanma sürelerine dikkat çekti: Boşanmaların uzaması...

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"Türkiye’de aile problemlerinin ağır hasarları 1988’de Süresiz Yoksulluk Nafakası değişikliğiyle başlamıştır." diyen Bergen, "Süresiz Yoksulluk Nafakası meselesinde günümüzde mağdur taraflarının teklifi şudur: 'Boşanma davası açıldıktan itibaren nafaka 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır.' ifadelerini kullandı.

'Sorumluluk devlette olmalı'

"Türkiye’de aile problemlerinin ağır hasarları 1988’de Süresiz Yoksulluk Nafakası değişikliğiyle başlamıştır." diyen Bergen, "Süresiz Yoksulluk Nafakası meselesinde günümüzde mağdur taraflarının teklifi şudur: 'Boşanma davası açıldıktan itibaren nafaka 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır.' ifadelerini kullandı.

"Boşanma davası beş yılda neticelenmediğinde nafaka konusu nasıl düzenlenecektir?" diye soran Bergen, çözüm önerisi olarak şunları söyledi:

"Öncelikle Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesi'ndeki 'Süresiz Yoksulluk Nafakası' hükmü iptal edilmelidir. Boşanan kadın yoksul düşmüş ve TMK 364’te yasayla belirlenen yakın hısımları yoksa veya bu kişiler nafaka ödeyecek gelire sahip değilse, devlet ilgili şahsa süreye bağlı olarak, özel yaşantısı da ilgili birimlerce her yıl soruşturulmak suretiyle makul bir nafaka bağlamalıdır."

'Boşanma Davalarının Süresine Dair'

Boşanma davalarının sonuçlanma süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bergen, "Davaların en fazla 1 yıl içinde sonlandırılmasını sağlayan bir mevzuat değişikliği yapılmalıdır. Boşanmanın feri (ikinci dereceden) sonuçlarını ilgilendiren davalar ise, aynı mahkemede ayrı bir dosya konusu olarak görülmelidir." dedi.

'Boşanmak bir haktır'

Boşanmalara ilişkin mevcut yasanın 'Aile' kurumunu zedelediğine dikkat çeken Bergen, sözlerine şöyle devam etti:

"Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı apaçık belli olmasına rağmen boşanmanın feri durumunda olan (nafaka, mal paylaşımı, velayet) uyuşmazlıklar nedeniyle karı-kocanın hükmen ayrılığına izin vermeyen mevcut yasa 'Aile' kurumunu zedelemektedir."

"Boşanma davalarının neticelenmesini nafaka/mal paylaşımı/velayet gibi gerekçelerle geciktirmek davacı/davalıların yeni bir Aile' kurmasını engellemekte ve dava süresince 'sadakat yükümlülüğü' adı altında bir tür ruhbanlık kültürü dayatmaktadır."

'Partner Kavramı ve Resmi Nikahlı Çiftlere Yönelik Ayrımcılık'

"Yasa, boşanacak karı-kocadan rahip/rahibe gibi yaşamasını beklemekte ve bunu 'ödev' olarak görmektedir. Bu anlamda Türk Medeni Kanunu kendisiyle çelişkili olarak pozitif hukuk değerlerinden ayrılmıştır. Kişilerden 'ahlâkî ödev' beklemektedir. Oysa evlilik birliği içinde olmayan, yani nitelikli birlikteliklerle 'partner' olarak yaşayan çiftlerden 'ahlâkî görev' beklenmemektedir."

'Yasa bu hali ile ayrımcıdır'

"Bugün İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren çevreler Türk Medeni Kanunu’nun boşanma hükümlerinin Türk Aile modelini kurumsal olarak zedelediğini dikkate almayan bir söylem geliştirmektedir."

"Mevcut yasa (TMK), 'partner' olarak yaşayan çiftlerle, resmi nikâhlı çiftler arasında açıkça ayrımcılığa neden olmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren çevreler, sözleşme ve ona bağlı 6284 sayılı yasa dolayımında 'partner' kelimesini 'homoseksüalite' olarak anlamakta ve mevzuatı 'dar yorum'la ele almaktadır."

"Oysa mevzuatın 'geniş yorumu' mümkündür. 'Partner' kavramı, aynı cinsten kişilerin 'istikrarlı birliktelikleri'ni kapsayacak şekilde yorumlanabileceği gibi, resmi nikah yapmak istemeyen kadın-erkeğin 'nitelikli birliktelik'lerine açık bir yorumu da mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu kavram, geleneksel inançlarına bağlı kalarak ilişki kurmuş kimseleri de kapsayan şamil bir terimdir. Toplumsal alanda 'çift' olmanın çok boyutlu yapısı, bir olgudur.

'Boşanma Davaları Nasıl Görülmelidir?'

"Boşanma davaları öncelikle davacının talebine bağlı olarak görülmelidir. Dava dilekçesinde 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' hususu boşanma talebinin gerekçesi olarak ileri sürülmüşse, mahkeme bu konuda acilen karar vermelidir. Davacı talebinde haklı ise boşanma sağlanmalıdır."

"Evlilik bir akittir. Evlenme aktini bir (1) günde gerçekleştiren çiftlerin boşanma süreçlerinin beş (5) yıla varan süreçlere uzaması akit özgürlüğüne yönelik bir ihlal kabul edilmelidir. Akit özgürlüğü, Anayasa’da tanzim edilmiş bir haktır. 'Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir' (AY madde 48). Kimse, daha önce yapmış olduğu akti sürdürmeye icbar edilmeyeceği gibi bir akit gerçekleştirdiği için de mağdur edilmemelidir.
AY’nın düzenlemesine rağmen:

1) TMK’nın boşanmaya dair hükümleri açıkça kişiye bağlı hakların ihlaline neden olmaktadır; 

2) Ayrıca evliliğin uzaması ruhbanlığa neden olmaktadır. Bu da insan fıtratıyla çelişmektedir. Kimse uzayan dava süreçleri ve yargılama usulü nedeniyle “boşanmak ve yeniden evlilik yapma hakkı”ndan mahrum kılınamaz; 

3) Evliliklerin TMK’daki boşanma hükümleri nedeniyle uzatılması gerçekte kadın-erkek ayrımcılığı da içerir. Çünkü ailesinden ayrı bir ikamet edinen erkek, bir türlü boşanamadığı eşine tedbir nafakası ödemeye zorlanmaktadır. Kendi ikametgahını “aile konutu şerhi” nedeniyle kullanamamakta, kendisine ait babasından miras kalan mülkü yine “aile konutu şerhi” nedeniyle kullanamamaktadır. TMK, erkek aleyhine yasayla oluşturulan yukarıda zikredilen mevcut eşitsizlikleri toplumsal akıl bakımından “normal” sayılmasına yasa gücüyle neden olmaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 20:50
  1. İstanbul
  2. boşanma davası
  3. boşanma davası tazminat
  4. nafaka

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş10 dk önce
    Bir günlük boşanma, 10 yıl sürüyor. Boşanınca bitmesi gereken nafaka mezara kadar sürdüğünden, bir şehir kadar erkek yurtdışına kaçtı. 10 binlerce erkek nafaka ödeyemediğinden hapiste. 10 Milyonlarca aile mağdur, İstanbul sözleşmesi ve 6284 ise Türk Milletine atılmış atom bombası. Atom bombası, istanbul sözleşmesi kadar zarar veremez.Japonya'ya nagazakiye atılan atom bombasında 70 bin kişi öldü. Şimdi sadece bu kadar kişi yurt dışına kaçtı. Kasten Aileleri parçalamak için bunlar yapılmış. Yunanistan bile bu zararı, Türk Milletine vermedi. Çıkardıkları kanunlar verdi. 82 milyon uyuyor.
  • KENAN YAKUT KENAN YAKUT 29 dk önce
    bıktık bu haberlerden ama devlet büyüklerimiz bıkmadı galiba millet bu sıkıntıdan muzdarip ama gören yok yeter demek geliyor içimden ama sabır diyoruz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den küstah operasyon mesajı: Türkiye için çok büyük bir hata
  1. ABD'den küstah operasyon mesajı:..
  2. ABD'den skandal yaptırım açıklaması:..
  3. Cübbeli Ahmet Hoca: Bunu eğer..
  4. Türkiye Arnavutluk maçı ilk 11'i
  5. Terör örgütü YPG/PKK'nın paçavraları..
  6. Lütfi Bergen çiftlerin boşanma..
  7. İstanbul Küçükçekmece'de sular ne..
  8. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum..
  9. Türkiye-Arnavutluk maçında ilk 11'ler..
  10. İstanbullular dikkat! Su kesintisi..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım..
  12. Kritik nokta terörden temizlendi!..
  13. PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı
  14. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 3 bin..
  15. Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını..
  16. Mete Yarar'dan operasyon..
  17. Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm..
  18. ABD basını suçlu arıyor: Pompeo..
  19. TSK Suriye'nin tam olarak neresinde?..
  20. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi!
  21. Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak:..
  22. 11 yaşındaki şehidimizin babasından..
  23. ABD askeri Tel Abyad'da mı? Güvenlik..
  24. Islama köfte nasıl yapılır? Adapazarı..
  25. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır?..
  26. O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış!..
  27. Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı..
  28. Akçaabat köftesi nasıl yapılır?..
  29. Trump veto etse bile Türkiye'ye..
  30. İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl..
Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!