Lütfen bizi aydınlatır mısın… Niçin Tayyip beyden davacı olacaksın Temel bey?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahirette davacı olacağını söyleyen CHP kuyruğu Temel Karamollaoğlu'na seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, öz ve net konuşmuş..

“Tayyip Bey’den davacı olacağım” demiş..

Sol tandanslı bir internet sitesinin sorularını cevaplarken, “Hepimiz yarın Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkacağız” demeyi de ihmal etmemiş..

Ahiret gününü kastederek, “O kendisini nasıl savunur onu bilmem” cümlesini de kurmuş.

O zaman biz de Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkıldığında Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil de, Tayyip Erdoğan’dan davacı olacak Temel beye sorularımızı yöneltelim..

Niçin Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Başörtü yasağını kaldırdığı için mi?

Sadece öğrenciler için değil.. Çalışanlar için de. Asker-polis için de..

Sadece üniversitelerde değil, kamu kurumlarında da, başörtü yasağını kaldırdığı için mi?

Sadece memurları değil, serbest meslek sahiplerini de, mesleklerini yapamaz duruma düşürülmesinden kurtardığı, avukatlık-mühendislik-doktorluk yaparken başlarını açmaları zorunluluğuna son verdiği için mi?

Niçin Tayyip beyden davacı olacaksınız

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