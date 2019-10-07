Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen usulü kahvaltılık sos tarifi Kahvaltı sofralarınızı lezzetli ve farklı bir sos ile zenginleştirmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Lutenitsa ile ketçap kullanma alışkanlığınızı da rafa kaldırabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lutenitsa nasıl yapılır?" sorusunun cevabı…

Kahvaltı sofralarınızı lezzetli ve farklı bir sos ile zenginleştirmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Lutenitsa ile ketçap kullanma alışkanlığınızı da rafa kaldırabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lutenitsa nasıl yapılır?" sorusunun cevabı… Lutenitsa nasıl yapılır? Malzemeler: 4 kilo domates

2 kilo salçalık kırmızı biber

1 kilo patlıcan

Yarım baş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı sirke

Tuz Karabiber

2 çay kaşığı şeker İşe patlıcanları ve biberleri közleyerek başlayın. Közlediğiniz biber ve patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Domatesleri bir tencereye alın. Domateslerin ardından tencereye biber ve patlıcanları ekleyin. Domatesler suyunu çekene kadar sosu pişirin. Ardından sosu blendardan geçirin. Kalan malzemeleri tencereye ekleyin ve ocağın altını tekrar açın. Sirke suyunu çekince sos pişmiş demektir. Sosu sıcakken kavanozları bölüştürüp kapaklarını kapatın. Afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.