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Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen usulü kahvaltılık sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızı lezzetli ve farklı bir sos ile zenginleştirmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Lutenitsa ile ketçap kullanma alışkanlığınızı da rafa kaldırabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lutenitsa nasıl yapılır?" sorusunun cevabı…

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:06
Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen usulü kahvaltılık sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızı lezzetli ve farklı bir sos ile zenginleştirmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Lutenitsa ile ketçap kullanma alışkanlığınızı da rafa kaldırabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Lutenitsa nasıl yapılır?" sorusunun cevabı…

Lutenitsa nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 kilo domates
  • 2 kilo salçalık kırmızı biber
  • 1 kilo patlıcan
  • Yarım baş sarımsak
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 2 çay bardağı sirke
  • Tuz Karabiber
  • 2 çay kaşığı şeker 

İşe patlıcanları ve biberleri közleyerek başlayın.

Közlediğiniz biber ve patlıcanların kabuklarını soyup doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Domatesleri bir tencereye alın.

Domateslerin ardından tencereye biber ve patlıcanları ekleyin.

Domatesler suyunu çekene kadar sosu pişirin.

Ardından sosu blendardan geçirin.

Kalan malzemeleri tencereye ekleyin ve ocağın altını tekrar açın.

Sirke suyunu çekince sos pişmiş demektir.

Sosu sıcakken kavanozları bölüştürüp kapaklarını kapatın.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:06
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