Lumor Agbenyenu kimdir nereli ve hangi takımlarda oynadı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı. Peki Lumor Agbenyenu kimdir? Lumor Agbenyenu kaç yaşında? Lumor Agbenyenu hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı. Peki Lumor Agbenyenu kimdir? Lumor Agbenyenu kaç yaşında? Lumor Agbenyenu hangi takımlarda oynadı? Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.

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