Lüleci Sokak’ta altyapı çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talep üzerine daha önce yenileme çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade ettikleri Lüleci Sokak’ta altyapı çalışmalarının başladığını açıkladı.

Sokağı üst yapısıyla örnek bir görünüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Yüce, “Tabi öncelikli olarak sağlam bir altyapı inşa etmemiz gerekiyor. SASKİ ekiplerimiz şu anda yağmursuyu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Sokağın tamamında yağmursuyu çalışması gerçekleştirilecek. Burada inşa edilecek hat Çark Caddesi’ndeki ana hatta bağlanacak. Daha sonra toplanan yağmursuları Çark Deresi’ne deşarj edilecek. Bölgede depremin hemen ardından inşa edilen içmesuyu altyapısında da sıkıntılar bulunuyor. İçmesuyu altyapımızı da yenileyerek bu anlamda yaşanan arızalara son vereceğiz. Üst yapıda ise sokağı kaldırımları, aydınlatması ve diğer yönleriyle estetik anlamda çok güzel bir görünüme kavuşturacak; fonksiyonel anlamda da esnaflarımız ve vatandaşlarımız için en verimli hale getireceğiz. Şehir estetiğine yönelik dokunuşlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.