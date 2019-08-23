Lüleburgaz’da derenin rengi değişti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Köprüaltı Deresi’ne bir oluktan akan niteliği belirsiz siyah su endişeye neden oldu. Suyun niteliği bilinmezken, aktığı yerde derenin rengini siyaha döndürdüğü görüldü.

Lüleburgaz’ın Kırklareli’ndeki atık bertaraf tesisine göndermeden önce çöplerin yüklemesini yaptığı Eski Sanayi’deki özel bir şirkete ait alandaki çöp yükleme merkezinin yakınından dereye akan su, akarsuyun rengini değiştirdi. Kentin batı sınırından geçen Köprüaltı Deresi’nin hemen yanı başında bulunan çöp yükleme merkezinin altından geçen oluktan içerisindeki madde bilinmeyen siyah bir su akmaya başladı.

"Suyun analizi yapılmalı"

Konuyla ilgili olarak konuşan çevre mühendisi Doğan Yıldırım, "O akan suyun analizinin yaptırılması gerekiyor. Alıcı ortama arıtma yapmadan dereye suyu boşaltamazlar. Süzüntü suların kesinlikle arıtma olmadan dereye boşaltılmaması gerekiyor. Çünkü onlar kirli sular. Bu suyun da analizinin yapılması gerekiyor. Ne olursa olsun arıtma tesisi yoksa süzüntü suları çok tehlikeli, bu sular kirlilik değerleri çok yüksek olan sulardır. Bunun kesinlikle alıcı ortamı sağlanıp oraya alındıktan sonra dereye arıtılıp verilmesi gerekiyor" diye konuştu.