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Lüleburgaz’da bisiklet coşkusu

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediyesi tarafından düzenlenen 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Lüleburgaz’da bisiklet coşkusu

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediyesi tarafından düzenlenen 3. Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST), bisiklet kortejiyle başladı.


Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerçekleştirilen proje kapsamında başlanılan festivalin üçüncü organizasyonu, 30 Ağustos 2019 cuma günü saat 18.30’da bisiklet kortejinin Lüleburgaz Kongre Meydanı’ndan hareket ederek Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ne(LYMBA) ulaşmasıyla başladı. Lüleburgaz’da göreve başlayan bisikletli polis timleri de kortejinden önünde yer alarak güvenliği sağladı. Ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından festivalin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları ve katılımcılar, festival için açılan stantları ziyaret etti.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ünlü Sanatçı Seçil Gür, repertuvarını Lüleburgazlılar için seslendirdi. Festivalde daha sonra Lüleburgaz Belediye başkanı Murat Gerenli bir konuşma gerçekleştirdi.


Başkan Gerenli konuşmasında, “Her şeyin sevgiyle başladığı, havası, doğası ve temizliğiyle yaşamaktan mutlu olduğumuz, çağdaş cumhuriyet kenti Lüleburgaz’da bisiklet sevgisi artırmak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü bisiklet sağlıktır, bisiklet özgürlüktür, bisiklet çevre dostudur, eşitliktir. Sağlığınız için, tertemiz bir doğa için bisikleti seçin. Bugün çok daha önemli birgün. 30 Ağustos. Tarihi zaferlerle dolu ulusumuzun emperyalist devletlere karşı vermiş olduğu büyük kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı günün 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bize bugünleri yaşatan başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silaha arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Biz onun izinden yürümeye devam ediyor ve ona söz veriyoruz. Birliğimizden ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünden ödün vermeden onun gösterdiği yoldan yürümeye devam edecek, çok çalışacağız. Yaşasın laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Ne Mutlu Türküm Diyene“ dedi.


Festivalin ilk günü sevilen müzik grubu Pinhani’nin konseriyle sona erdi. Pinhani 2,5 saat boyunca Lüleburgazlı hayranlarına konser verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
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