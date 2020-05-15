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Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden makas tutan eller, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:56:32 -
Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden makas tutan eller, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde denetlendi.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaför salonu ve güzellik merkezleri 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçmişti.


Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ve Lüleburgaz Berberler Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.


İşletmelerin korona virüs tedbirleri kapsamında belirtilen genelgeye uygunluğu, maske kullanıp kullanmadıkları, salonların virüse karşı dezenfekte edilmesi, randevuyla tıraş ve bakım yapılması, dükkan içinde birden fazla müşteri bulundurulmaması, el dezenfektanı bulundurulması gibi konulara dikkat edildi.


Denetimlerin süreceği belirtildi.

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