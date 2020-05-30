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Aktüel

Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan 20 dakikalık sağanak yağışı sonrası sokaklar göle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:26:42 -
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan 20 dakikalık sağanak yağışı sonrası sokaklar göle döndü.


Lüleburgaz’da bugün saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası ilçenin özellikle altyapı yönünden sorunlu bölgesi Özerler Mahallesi olumsuz yönde etkilendi.



Suyu vatandaş boşaltmaya çalıştı


Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak altyapı yetersizliği yanı sıra aşırı yağışla birlikte göle döndü. Vatandaşlar sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Sokakta biriken suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken daha sonra belediye ekipleri biriken suyu tahliye etti.



Duvarlara tırmanarak karşıya geçtiler


Öte yandan vatandaşların sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mahalle sakinleri kaldırımlardan bina duvarlarına tutunarak sokağı geçmeye çalıştı. Vatandaşlar her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını, sokağın altyapısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

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