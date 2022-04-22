Lüküs lamba nedir, neyle yanıyor, nasıl kullanılır? Löküs fiyatı ne kadar?

İçinde bir gaz yağı deposu olan ve bir de ispirto deposu olan, yakmak için de pompası ile basınç yaratmanız gereken çok enteresan lambalar. İki adet vidadan da depo kapağı ve basınç tahliyesi kontrol edilebilir.

Lüküs lamba nasıl yanar?

Diğer tarafta da bir çark ve pompa bulunur. Adım adım yakmak için:

- iç orta kısımdaki hazneye ispirto koyun ve uzaktan yakın

- Bir süre basınç tahliye vidası gevşek bırakılır, 60 saniye kadar bekledikten sonra ısınma tamamlanır ve bu vida sıkılır

- Pompa ileri geri itilip çekilir

Lukus neyle yanar?

Gaz yağı ile kaplanan dış kısmındaki fitil ucu ateşle tutuşturulur ve yakılır.

Lüküs lamba fiyatı ne kadar?

Lüküs lamba fiyatı internet üzerinden satış fiyatlarına bakıldığında 200 TL’den başlamakta.