Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarına gazeteci Tamar Tanrıyar; “Ya Özgür, akşamları çok fazla dışarı çıkma çok fazla çakır olmuşsun. Şişede durduğu gibi durmuyor çünkü” diyerek başladığı konuşmasında Özgür Özel’in Akın Gürlek ile ilgili “Bomba Haberi” yorumladı.

Tanrıyar Özgür Özel’in sözlerini aktararak “Akın Gürlek daha önce devlete ait Eti Maden’in Lüksemburg bölgesinde yönetim kurulu üyesiymiş.” Sözlerine “Ee ne olmuş!” diyerek Özel ile ilgili bakın neler söyledi. Konuşmanın tamamı videoda..