  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”
Gündem Lüksemburg iddiası boş çıktı Dağ Fare doğurdu! Tamar Tanrıyar Özgür Özel’i rezil etti
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel Akın Gürlek ile ilgili büyük bombam var demişti. Cevabı gazeteci Tamar Tanrıyar verdi. Şişede durduğu gibi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarına gazeteci Tamar Tanrıyar; “Ya Özgür, akşamları çok fazla dışarı çıkma çok fazla çakır olmuşsun. Şişede durduğu gibi durmuyor çünkü” diyerek başladığı konuşmasında Özgür Özel’in Akın Gürlek ile ilgili “Bomba Haberi” yorumladı.

Tanrıyar Özgür Özel’in sözlerini aktararak “Akın Gürlek daha önce devlete ait Eti Maden’in Lüksemburg bölgesinde yönetim kurulu üyesiymiş.” Sözlerine “Ee ne olmuş!” diyerek Özel ile ilgili bakın neler söyledi. Konuşmanın tamamı videoda..

