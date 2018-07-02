Lükse Trump darbesi

‘Ticaret Savaşları’nı başlatan ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine de ek vergi uygulaması Türkiye’nin de bu ticaret savaşına katılmasına yol açtı. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvurarak 21 Haziran tarihine kadar vergilerin kaldırılmaması halinde ABD’nin ek vergilerine eş değerde ilave gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi. Türkiye’nin DTÖ’ye gönderdiği deklarasyona ABD’nin vergi artırımından vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin ek gümrük vergisi koyacağı, ABD menşeli malların da listesi eklendi. ABD’nin kararı değişmeyince, Türkiye, 25 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ABD menşeli 22 malda vergi artırımı uygulamasını başlattı. Düzenleme, ile ABD’den ithal edilen 22 ürüne yüzde 5 ila yüzde 70 arasında ek gümrük vergisi getirildi. En yüksek artış ise yüzde 70 ile otomobillerde oldu.

Türkiye’nin koyduğu ek vergiler ABD’de üretim yapan Amerikan otomotiv firmaları kadar, Alman firmalarını da etkileyecek. BMW firması çok sayıda lüks ürününü ABD’de üretiyor.

Türkiye’nin getirdiği ek vergilerle ilgili kararda, yeni vergi uygulamasının sadece ABD’den ithal edilen mallara değil, tüm “ABD menşeli” mallara uygulanacağının belirtilmesi kapsamı genişletiyor.

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Marka/Model Mevcut Fiyatı (TL) Zamlı Fiyatı (TL)

Bmw X3 323.300 517.280

Bmw X4 531.700 850.720

Bmw X5 534.100 854.560

Bmw X6 1.117.000 1.878.200

Mercedes Gle 845.900 1.353.440

Mercedes Gls 982.600 1.572.160

Jeep Garnd Cherokee 700.000 1.120.000

Jeep Wrangler 585.000 936.000

Ford Mustang 700.000 1.120.000