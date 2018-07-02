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Lükse Trump darbesi

‘Ticaret savaşları’, lüks araçların fiyatlarını patlattı. Türkiye, ABD’den ithal edilen veya ABD menşeli 22 ürüne aynı oranda ek gümrük vergisi koydu. En yüksek gümrük vergisi yüzde 70 ile ABD’den ithal edilen lüks araçlara uygulanacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:36
Lükse Trump darbesi

‘Ticaret Savaşları’nı başlatan ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine de ek vergi uygulaması Türkiye’nin de bu ticaret savaşına katılmasına yol açtı. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvurarak 21 Haziran tarihine kadar vergilerin kaldırılmaması halinde ABD’nin ek vergilerine eş değerde ilave gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi. Türkiye’nin DTÖ’ye gönderdiği deklarasyona ABD’nin vergi artırımından vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin ek gümrük vergisi koyacağı, ABD menşeli malların da listesi eklendi. ABD’nin kararı değişmeyince, Türkiye, 25 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ABD menşeli 22 malda vergi artırımı uygulamasını başlattı. Düzenleme, ile ABD’den ithal edilen 22 ürüne yüzde 5 ila yüzde 70 arasında ek gümrük vergisi getirildi. En yüksek artış ise yüzde 70 ile otomobillerde oldu.

Türkiye’nin koyduğu ek vergiler ABD’de üretim yapan Amerikan otomotiv firmaları kadar, Alman firmalarını da etkileyecek. BMW firması çok sayıda lüks ürününü ABD’de üretiyor.

Türkiye’nin getirdiği ek vergilerle ilgili kararda, yeni vergi uygulamasının sadece ABD’den ithal edilen mallara değil, tüm “ABD menşeli” mallara uygulanacağının belirtilmesi kapsamı genişletiyor.

BU ARAÇLARA BİNMEK İYİCE LÜKS OLDU

Marka/Model                Mevcut Fiyatı (TL)                                   Zamlı Fiyatı (TL)

Bmw X3                           323.300                                                     517.280

Bmw X4                           531.700                                                     850.720

Bmw X5                            534.100                                                    854.560

Bmw X6                           1.117.000                                                  1.878.200

Mercedes Gle                   845.900                                                     1.353.440

Mercedes Gls                   982.600                                                    1.572.160

Jeep Garnd Cherokee    700.000                                                      1.120.000

Jeep Wrangler                585.000                                                      936.000

Ford Mustang                  700.000                                                     1.120.000


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:36
  1. lüks araçlar
  2. ticaret savaşları
  3. ek vergi

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