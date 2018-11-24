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Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu

Dubai'de verilen ahlaksız partide, Suudi Prensi Selman ile BAE Prensi Zayed, içki içip sarhoş olarak, kadınlarla sarmaş dolaş eğlendi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01
Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington büyükelçisi Yusuf Uteybe Dubai’de akşam yemeği verdi.

Ahlaksız parti yatta devam etti

Yemekten sonra sınırsız eğlence daha sonra lüks bir yatta devam etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi sarhoş oldu

İçki servisinin yapıldığı eğlenceye katılanlar arasında BAE prensi Muhammed bin Zayed ve Suud Veliaht Prensi Bin Selman da var. Zayed’in son derece sarhoş olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01
  1. BAE prensi Muhammed bin Zayed
  2. Suud Veliaht Prensi Bin Selman
  3. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington büyükelçisi Yusuf Uteybe
  4. ahlaksız parti

YORUM YAZ

  • GaziGazi56 dk önce
    Adına kurban olasıca şerefsiz "mohammed'miş" kurban ol Muhammed'e...
  • turgutturgut1 sa önce
    Şunların tipi tam da dayak atılıp rahatlanacak kişiler.
  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 1 sa önce
    Bunlarda her yol var lezbiyenlik de dahil para bunlara her yolu açtı islammış bunlarda zerresi yok bunlar kokuşmuş batıdan beterler
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    ... bunlarda müslüman m ı acaba?rabbim islamı bunlardan devam ettirmesin.
  • Gecelerin YargıcıGecelerin Yargıcı1 sa önce
    Zalimler için yaşasın cehennem!
  • GokhanGokhan1 sa önce
    Vay bunlarin arkasinda duran halklara ve bunu gorup Dile getiremeyen alimlere cehennem hazir sizin icin.
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