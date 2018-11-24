Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
Dubai'de verilen ahlaksız partide, Suudi Prensi Selman ile BAE Prensi Zayed, içki içip sarhoş olarak, kadınlarla sarmaş dolaş eğlendi.24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington büyükelçisi Yusuf Uteybe Dubai’de akşam yemeği verdi.
Ahlaksız parti yatta devam etti
Yemekten sonra sınırsız eğlence daha sonra lüks bir yatta devam etti.
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi sarhoş oldu
İçki servisinin yapıldığı eğlenceye katılanlar arasında BAE prensi Muhammed bin Zayed ve Suud Veliaht Prensi Bin Selman da var. Zayed’in son derece sarhoş olduğu belirtiliyor.
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