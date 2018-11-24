Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Washington büyükelçisi Yusuf Uteybe Dubai’de akşam yemeği verdi.

Ahlaksız parti yatta devam etti

Yemekten sonra sınırsız eğlence daha sonra lüks bir yatta devam etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi sarhoş oldu

İçki servisinin yapıldığı eğlenceye katılanlar arasında BAE prensi Muhammed bin Zayed ve Suud Veliaht Prensi Bin Selman da var. Zayed’in son derece sarhoş olduğu belirtiliyor.