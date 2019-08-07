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Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar

Bursa narkotik polisi, lüks bir rezidans dairesine uyuşturucu baskını düzenledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar

Bursa narkotik polisi, lüks bir rezidans dairesine uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan M.S. ve K.E. isimli şahısları takibe aldı. Uzun süren takiplerin ardından M.S. ve K.E.’nin kaldığı lüks rezidans dairesine baskın yapıldı. Baskında M.S. ve K.E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda piyasa değeri ortalama 1 milyon lira olan 2 kilo metamfetamin, 30 gram esrar, 1 tane ruhsatsız tüfek, 1 tane ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 22 bin 500 lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
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