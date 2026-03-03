Lüks otomobille drift yaptı! “Gaza geldim” dedi bedeli ağır oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde yeni aldığı 3,5 milyon TL değerindeki spor otomobille sanayi sitesinde drift yapan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Otomobili yeni almıştı

Antakya ilçesinde yaşayan Adem Kılınç, geçtiğimiz cuma günü Antalya'dan 3.5 milyon TL değerinde yeni bir spor araba aldı. Yeni arabasıyla cumartesi günü turlayan Kılınç, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde drift atmaya başladı. Kılınç, sanayi sitesi içerisinde bir anlığına gaza gelip drift attığı anlarda polis ekiplerine yakalandı. Kamera incelemesinde sürücü Kılınç'ın lüks otomobiliyle drfit yaptığı görüldü. Sürücüye drift atmaktan 140 bin idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Yeni aldığı lüks aracıyla gaza gelerek drift attığını söyleyen ve 140 bin TL ceza uygulanan Kılınç, drift yaptığı için pişman olduğunu belirterek, ceza rakamlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Gaza gelerek yolda iki tur döndüm”

Yeni aldığı spor aracıyla bir anda gaza gelerek drift attığını söyleyen Kılınç, "Cuma günü aracı Antalya'dan 3.5 milyon TL aldım. Cumartesi günü de başımıza talihsiz bir olay geldi. Aracımı yeni aldığımız için ufak bir gaza geldik ve yolda iki tur döndük. Devletimiz ve polisimiz var olsun, bizleri yakaladılar. İki tur aracımla döndüğüm için 140 bin TL ceza yedim. 2 ay ehliyetim gitti ve 2 ay aracım bağlandı. Başımıza böyle bir talihsiz olay geldi. Bir anlık gazla iki tur döndük ve bize pahalıya patladı. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Bunu yaptığım için çok pişmanım. Benim aracım herkesin alıp da kapısının önüne koyabileceği bir araç değil. Hadi ben bu cezayı ödedim. Benle beraber birkaç arkadaşımızda ceza yedi. Asla küçümsemiyorum. Şahin marka otomobile 100 bin TL ceza yazıldı. Benim aracım 3.5 milyonluk araba ben ödedim ama bu arkadaşlarımız nasıl ödeyecek. Ceza rakamları inanılmaz yüksek oldu. Ceza rakamları çok yüksek olduğu için buna çözüm bulunması gerekiyor. Sürücülere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Ben gaza gelip yaptım ama tavsiye etmiyorum, pişmanım" ifadelerinikullandı.