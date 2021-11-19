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Dünya Lüks Japon restoranından ilginç korona virüs tedbiri
Dünya

Lüks Japon restoranından ilginç korona virüs tedbiri

Japonya’da hizmet veren lüks bir otel restoranı, müşterilerine korona virüs bulaşmasını önlemek için alışılmışın dışında bir yöntemi hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:48:00 -
Lüks Japon restoranından ilginç korona virüs tedbiri

Masanın üzerine baş kısmını tamamen içine alan geleneksel tarz avizeler yerleştiren işletme, bu sıra dışı deneyimi otel misafirlerine ücretsiz olarak sunarken, 30 bin yen (260 dolar) karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğunu belirtti.

Tüketim alışkanlıklarını ve çalışma koşullarını değiştiren korona virüs salgını, Japonya’daki lüks bir otel restoranını alışılmadık bir tedbiri hayata geçirmeye teşvik etti. "Hoshinoya Tokyo" adlı işletme, özel bir yemek masasının üzerine müşterilerin baş kısmını tamamen içine alacak büyüklükte avizeler yerleştirdi. Salgın sonrasında ülkedeki restoranlarda standart hale gelen koruyucu bölmelerden esinlenen işletme, misafirlerin yemek deneyimini daha keyifli hale getirecek farklı bir çözümün hedeflendiğini belirtti.

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Müşterilerin hareket alanını kısıtlamayacak şekilde özel olarak tasarlanan avizelerin genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan korona virüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçladığı kaydedildi. Materyal olarak ise kağıt ve şeffaf plastiğin kullanıldığı belirtildi. Hizmeti otel misafirlerine ücretsiz olarak sunan restorandan yapılan açıklamada, 40 metrekarelik alan üzerine kurulu yemek masasının 30 bin yen (yaklaşık 260 dolar) işgaliye ücreti karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğu ifade edildi.

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