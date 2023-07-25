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Dünya Lüks düğünde klima rezaleti: Süper zenginler 46 derecede ölümden döndü!
Dünya

Lüks düğünde klima rezaleti: Süper zenginler 46 derecede ölümden döndü!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 17:00:00 -
Lüks düğünde klima rezaleti: Süper zenginler 46 derecede ölümden döndü!

Birçok Avrupa ülkesi rekor sıcaklarla kavrulurken İtalya’nın Sicilya adasındaki lüks bir otelde düzenlenen düğün, klimaların arızalanmasıyla kabusa dönüştü.

Birçok Avrupa ülkesi rekor sıcaklarla kavrulurken İtalya’nın Sicilya adasındaki lüks bir otelde düzenlenen düğün, klimaların arızalanmasıyla kabusa dönüştü.

İtalya’nın Sicilya adasında geceliği 2100 euroluk (63 bin TL) lüks odalarıyla ünlü olan ve The White Lotus dizisinin de çekildiği otel, süper zenginlerin buluştuğu bir düğüne ev sahipliği yaptı. Ancak konuklar, bekledikleri lüks detaylarla süslü eğlence yerine dehşet dolu anlar yaşadı.
Klima sistemi arızalanınca birçok konuk, 46 dereceyi bulan sıcaklıkta fenalaştı. Konuklardan ABD'li girişimci Tyler Peters, düğünü yönetmesi planlanan rahibin baygınlık geçirdiğini ve bir aile üyesinin onun yerine geçtiğini söyledi.

Peters, “Klimaların hepsi bozuktu. Konuklar arasındaki bir doktor, kalp krizi geçirebilir” endişesiyle rahibin başından ayrılmadı” dedi.

Mutfakta çalışan şeflerin de bayıldığı aktarıldı.

14. yüzyıldan kalma tarihi bir binada bulunan oteldeki çalışanların büyük çabası sonucu, diğer konuklarla gelin ve damat düğünü büyük sağlık sorunları yaşamadan atlattı, ama saatlerce çok zor anlar yaşadı
İtalya'nın 23 kenti, son günlerde rekor üzerine rekor kıran sıcaklar nedeniyle alarmda. Katanya havalimanında geçen hafta çıkan yangın sıcakların daha da artmasına ve birçok turistin bölgede mahsur kalmasına yol açtı.
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