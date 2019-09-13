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Lüks araç hurdaya döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:34
Lüks araç hurdaya döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, lüks araç hurdaya döndü.


Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kavacık rampası şoför evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Okan Uğurlu idaresindeki 34 LL 3070 plakalı lüks otomobil, jandarma kavşağından geçtikten sonra yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Şoför evleri mevkiinde önce refüje, daha sonra da bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:34
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