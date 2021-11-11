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Dünya Lukaşenko'dan kriz çıkartacak sözler: O kafasızlara bunu yapmalarını tavsiye ederim
Dünya

Lukaşenko'dan kriz çıkartacak sözler: O kafasızlara bunu yapmalarını tavsiye ederim

Avrupa Birliği'ne tepki gösteren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Biz Avrupa'yı ısıtıyoruz, onlarsa bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor. Ya biz buraya giden doğalgaz borusunun vanalarını kapatırsak? Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:41:00 -
Lukaşenko'dan kriz çıkartacak sözler: O kafasızlara bunu yapmalarını tavsiye ederim

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Belarus'un Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Polonya sınırındaki göçmenlere Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'tan silah sevkiyatına yönelik teşebbüslerde bulunulduğunu anlatan Lukaşenko, "Silahlar ne işe yarayacak? Bir provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Askerlerimizi, ordularımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle sınırımız etrafında kontrolü sağlayarak göçmenlere silah temin edilmesini önlemeliyiz" diye konuştu.

NATO ve Polonya ordularının Belarus sınırındaki faaliyetlerinin de dikkatlice takip edilmesi gerektiğine işaret eden Lukaşenko, "15 bin asker, tank, zırhlı araç, helikopterler ve uçakları kimseyi uyarmadan küstahça sınırımıza kadar çektiler. Bunları görüp bir karşı plan hazırlığı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırım hazırlığına da değinen Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Eğer biz de Belarus üzerinden (nakliye yolları) geçişleri kapatırsak ne olur? Ukrayna üzerinden geçilemez çünkü Rusya sınırı kapalı. Baltık ülkeleri üzerinden geçen yollar da yok. Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı da Belarus üzerinden geçiyor ve bu rota üzerinden Batı'ya giden Rus gazı hacmi önemli oranda artmış durumda. Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur? Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim"

Lukaşenko, Belarus makamlarının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sınırdaki göçmenlere yardım etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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