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Aktüel

Lukaşenko, Putin ile Belarus’taki protestoları görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:49:14 -
Lukaşenko, Putin ile Belarus’taki protestoları görüştü

MİNSK (AA) – Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko ve Putin yaptığı görüşmede Belarus’ta ve çevresinde gelişen olayları müzakere etti.

Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde güvenlik güçleri Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakalamıştı.

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. 6 gün boyunca protesto gösterileri sürmüştü.

Dün akşam Belarus, 33 Rus paralı savaşçılardan 32’sini Rusya’ya vermiş, 1’i Belarus vatandaşı da olduğu için ülkede kalmıştı.

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