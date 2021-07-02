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Dünya Lukaşenko duyurdu: O ülkeyle sınırları kapattık
Dünya

Lukaşenko duyurdu: O ülkeyle sınırları kapattık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, “Ukrayna’dan Belarus’a çok miktarda silah sokulduğu” gerekçesiyle bu ülke ile olan sınırları tamamen kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:59:00 -
Lukaşenko duyurdu: O ülkeyle sınırları kapattık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, “Ukrayna’dan Belarus’a çok miktarda silah sokulduğu” gerekçesiyle bu ülke ile olan sınırları tamamen kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı’nda 3 Temmuz Bağımsızlık Günü programında yaptığı konuşmada, Belarus'ta uyuyan terör hücrelerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bu hücrelerin ülkedeki yönetimi şiddet ile değiştirmeyi amaçladığını kaydeden Lukaşenko, Almanya, Ukrayna, ABD, Polonya ve Litvanya’nın da bu hücreleri koordine ettiğini ileri sürdü.

Bir sosyal medya hesabı üzerinden terör hücrelerinin yönetildiğini aktaran Lukaşenko, bu hesabın sahibinin eskiden Rusya ve Ukrayna vatandaşı, şimdi ise Almanya vatandaşı olan bir erkek, hesabın moderatörünün ise Rusya vatandaşı bir kadın olduğunu anlattı.

Ukrayna ile sınırları tamamen kapattıklarını açıklayan Lukaşenko, “Geçen yıl da bu hususta konuştum ama bana çoğu kimse inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor. Bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" dedi.

Lukaşenko, Belarus'a sadece barışçıl kişilerin girebileceğini söyledi.

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