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Spor Luka Modric, serveti elinin tersiyle itti
Spor

Luka Modric, serveti elinin tersiyle itti

Yeniakit Publisher
2023-06-12 22:11:00 -
Luka Modric, serveti elinin tersiyle itti

Dünya devi Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Luka Modric, Suudi Arabistan takımı Al-Ahly'nin yıllık 80 milyon Euro'luk teklifini elinin tersiyle itti.

Cristiano Ronoldo, Karim Benzema ve bir çok futbolcunun son zamanlardaki tercihleri arasında yer alan Suudi Arabistan takımları Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için de bir teklif yaptı.

 Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e Al Ahli kulübü yıllık 80 milyon euro maaşı gözden çıkardı.

Teklifi reddetti

Hırvat futbolcu, teklife sıcak bakmadı ve Real Madrid'de kalmak istediği için Al Ahli kulübünün servet değerindeki teklifini reddetti.

Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde
Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde

Spor

Suudi Arabistan takımı Luka Modric'in peşinde
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