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Spor

Luiz Gustavo maça çıkacak mı?

Luiz Gustavo maça çıkacak mı? Fenerbahçe'nin kadrosuna ilişkin yapmış olduğu açıklama, şok etkisi yapt! Luiz Gustavo hakkında konuşulanlar doğru mu? İşte merak edilen Fenerbahçe kadrosuna ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:22:00 -
Luiz Gustavo maça çıkacak mı?

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ağrılarının devam etmesi dolayısıyla Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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