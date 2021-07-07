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Spor Luis Enrique İtalya'yı tebrik etti
Spor

Luis Enrique İtalya'yı tebrik etti

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı. İspanyol teknik adam Luis Enrique rakibi İtalya'yı kazandığı için tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 04:43:00 -
Luis Enrique İtalya'yı tebrik etti

İspanyol teknik adam "Benim için kötü veya üzgün bir gece değil. Tabii ki hayal kırıklığı var. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Her zaman rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Kazanabilirdik. Şu anda evimize döneceğiz. Şampiyonadaki en iyi takımlardan biri olduğumuzu bilerek eve döneceğiz" dedi.

18 yaşındaki Pedri'nin performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Luis Enrique "Pedri'nin bu turnuvada nasıl oynadığını gördünüz mü? 18 yaşındaki bir oyuncunun böylesine oynadığını daha önce hiç görmedim. Bu yaşta böyle bir performansı Iniesta'da bile görmedim" ifadelerini kullandı.

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