Luis Enrique İtalya'yı tebrik etti

İspanyol teknik adam "Benim için kötü veya üzgün bir gece değil. Tabii ki hayal kırıklığı var. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Her zaman rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Kazanabilirdik. Şu anda evimize döneceğiz. Şampiyonadaki en iyi takımlardan biri olduğumuzu bilerek eve döneceğiz" dedi.

18 yaşındaki Pedri'nin performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Luis Enrique "Pedri'nin bu turnuvada nasıl oynadığını gördünüz mü? 18 yaşındaki bir oyuncunun böylesine oynadığını daha önce hiç görmedim. Bu yaşta böyle bir performansı Iniesta'da bile görmedim" ifadelerini kullandı.