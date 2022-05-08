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Dünya Luhansk’ta, köy okulu bombalandı! "60 kişi öldü" iddiası
Dünya

Luhansk’ta, köy okulu bombalandı! "60 kişi öldü" iddiası

Vali Gaidai, Luhansk bölgesinde içinde 90 kişi bulunan bir köy okulunun bombalandığını açıkladı. Gaidai, yaklaşık 60 kişinin ölmüş olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 13:15:00 -
Luhansk’ta, köy okulu bombalandı! "60 kişi öldü" iddiası

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş devam ediyor.

Savaşın ortasında kalan Ukraynalı siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

Luhansk bölgesinde, savaş acı yüzü bir kez daha kendini gösterdi.

DHA’nın haberine göre; Vali Serhiy Gaidai, sosyal medyadan Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını açıkladı.

“Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış”

Okulda 90 kişinin olduğu, yaklaşık 60 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Gaidai, “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

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