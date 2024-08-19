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Spor Lugano-Beşiktaş maçını hakem Morten Krogh yönetecek
Spor

Lugano-Beşiktaş maçını hakem Morten Krogh yönetecek

Yeniakit Publisher
2024-08-19 13:03:00 -
Lugano-Beşiktaş maçını hakem Morten Krogh yönetecek

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçı hakem Morten Krogh yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Mikkel Redder'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Hollanda'dan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR olarak görev alacak.

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