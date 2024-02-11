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Dünya Lufthansa uçağında korkunç ölüm! Yolcudan litrelerce kan aktı
Dünya

Lufthansa uçağında korkunç ölüm! Yolcudan litrelerce kan aktı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:45:00 -
Lufthansa uçağında korkunç ölüm! Yolcudan litrelerce kan aktı

Almanya hava yolu şirketi Lufthansa'nın Bangkok-Münih seferini yapan uçakta bulunan ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiği belirtilen bir Alman vatandaşı uçakta yaşamını yitirdi. Uçak olay sonrası Bangkok'a döndü.

İngiliz Sky News kanalının haberine göre, görgü tanıkları, Lufthansa'nın Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Münih kentine giden uçağında Alman vatandaşı olduğunu söyleyen 63 yaşındaki adamın öksürdüğünü ve ağzından ve burnundan çok fazla kan geldiğini aktardı.

Görgü tanıkları, adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta göründüğünü, çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti.

Yolcudan litrelerce kan aktı

Yolculardan Martin Missfelder, olayın ardından basına yaptığı açıklamada, adamın durumunun uçağın kalkmasından kısa süre sonra hızla kötüleşmeye başladığını ve ağzından ve burnundan "litrelerce kan" geldiğini anlattı.

Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.
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Öte yandan söz konusu uçak, olayın ardından 12 saat sürmesi beklenen yolculuğun henüz 2. saati dolmadan tekrar Bangkok'a döndü.

Kaynak: AA

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