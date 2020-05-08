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Aktüel

Lufthansa, haziranda 106 destinasyona uçuşa yeniden başlayacak

Şirketin Türkiye’ye düzenli uçuşlarının ise tekrar başlamasının değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:19:40 -
Lufthansa, haziranda 106 destinasyona uçuşa yeniden başlayacak

BERLİN (AA) - Alman hava yolu firması Lufthansa, haziranda Almanya’da ve Avrupa’da 106 destinasyona tarifeli uçuşları yeniden başlatmayı planladığını bildirdi.

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Eurowings’in Kovid-19 salgını nedeniyle 106 destinasyona iptal edilen düzenli uçuşlara haziranda tekrar başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin Almanya ve Avrupa'daki diğer ülkelerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının yavaş yavaş gevşetmesinden sonra müşterilerin artan ilgisine yanıt verdiği belirtilerek, bunun için 160 yolcu uçağının haziranda havada olacağı kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarda maske giymeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, yolcuların gidecekleri destinasyonlarda giriş ve karantina yönetmeliklerini dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, şirketin Türkiye’ye düzenli uçuşlarının da tekrar başlamasının değerlendirme aşamasında olduğu ve gelecek hafta karar vereceği belirtildi.

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